Режим повышенной готовности: шквалистый ветер и ливни пришли в Псковскую область

20:20, 31 октября 2024, ПАИ

В Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности из-за шквалистого ветра и ливней. Об этом ПАИ сообщили в организации.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов, отметили специалисты.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня. Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20.