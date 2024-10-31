Митрополит Матфей провёл встречу с новым директором Псковского филиала Россельхозбанка Анной Тарасенко
Митрополит Псковский и Порховский Матфей встретился с новым директором Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анной Тарасенко в архиерейской резиденции сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Псковской епархии и Псковского филиала Россельхозбанка. В завершение встречи владыка Матфей подарил Анне Тарасенко икону Божией Матери «Спорительница хлебов».
Ранее сообщалось, что совещание по поводу строительства, реставрации и культурно-образовательных инициатив прошло в Псково-Печерском монастыре.
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Митрополит Матфей провёл встречу с новым директором Псковского филиала Россельхозбанка Анной Тарасенко
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