Совещание о строительстве, реставрации и культурно-образовательных инициативах прошло в Псково-Печерском монастыре

22:33, 25 октября 2024, ПАИ

Совещание руководящей группы по епархиальным и областным проектам Псковской области состоялось в архонадрике Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В заседании приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, а также другие полномочные лица.

Митрополит Матфей и митрополит Тихон рассказали об итогах реализации мероприятий плана подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города Печоры).

Выступление генерального директора АНО «Возрождение» Дениса Василенко было посвящено рассказу о проведённых и запланированных мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в период 2024–2025 годов.

Также участники совещания заслушали доклады о создании реабилитационного центра для бывших и действующих участников специальной военной операции и их семей, о строительстве в Псковской области образовательного центра «Россия – моя история» и школы на 525 мест в Пскове.

По итогу заседания участники рассмотрели другие актуальные вопросы, поставили конкретные задачи, обсудили планы взаимодействия на будущее время.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход работ в Псково-Печерском монастыре.