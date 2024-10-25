Совещание о строительстве, реставрации и культурно-образовательных инициативах прошло в Псково-Печерском монастыре
Совещание руководящей группы по епархиальным и областным проектам Псковской области состоялось в архонадрике Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
В заседании приняли участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, а также другие полномочные лица.
Митрополит Матфей и митрополит Тихон рассказали об итогах реализации мероприятий плана подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города Печоры).
Выступление генерального директора АНО «Возрождение» Дениса Василенко было посвящено рассказу о проведённых и запланированных мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в период 2024–2025 годов.
Также участники совещания заслушали доклады о создании реабилитационного центра для бывших и действующих участников специальной военной операции и их семей, о строительстве в Псковской области образовательного центра «Россия – моя история» и школы на 525 мест в Пскове.
По итогу заседания участники рассмотрели другие актуальные вопросы, поставили конкретные задачи, обсудили планы взаимодействия на будущее время.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход работ в Псково-Печерском монастыре.
Совещание о строительстве, реставрации и культурно-образовательных инициативах прошло в Псково-Печерском монастыре
Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на территории Псково-Печерского монастыря
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