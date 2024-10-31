Миграционная ситуация на территории Псковской области остаётся стабильной и контролируемой

21:30, 31 октября 2024, ПАИ

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона по вопросам противодействия преступлениям в сфере миграции состоялось под председательством прокурора области Андрея Мошкова в прокуратуре Псковской области сегодня, 31 октября.

В работе приняли участие руководители и сотрудники областных управлений МВД, СК, ФСБ, ФССП, работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов и районов, межрайонные прокуроры, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.

Отмечается, что миграционная ситуация на территории области является стабильной и контролируемой. Участники совещания обсудили вопросы обеспечения законности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории региона, эффективности деятельности по противодействию преступности, профилактике и своевременному выявлению преступлений, связанных с незаконной миграцией, проблемы противодействия легализации иностранных граждан, результаты проверок исполнения законодательства о миграционном учёте, надзорной деятельности и ведомственного контроля.

По результатам совещания принято решение, содержащее комплекс конкретных мер, направленных на повышение качества и эффективности работы правоохранительных органов в данном направлении.