«Ваше право»: как педагогам защитить свои права

23:17, 31 октября 2024, ПАИ

Законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причинённого распространением порочащих честь и достоинство сведений, внесут в Госдуму РФ. В рамках совместной рубрики ПАИ и Псковского облсовпрофа «Ваше право» руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская рассказала о предстоящих законодательных изменениях, а также о законах, которые уже сейчас защищают педагогов.

Дела о защите социально-трудовых прав учителей Наталье Лепаловской уже не раз доводилось отстаивать в суде. И сейчас она защищает интересы педагога с 43-летнем стажем, работающего в средней школе в Гдовском районе.

«Для профсоюзов главное – защита социально-трудовых прав педагогов, и нам не впервой приходится в суде отстаивать их интересы. Часто это дела, связанные с оскорблением и унижением чести и достоинства, а также деловой репутации педагога», – пояснила Наталья Лепаловская.

Она подчеркнула, что неприемлемое отношение к учителю – одна из причин, по которым в сфере образования наблюдается кадровый дефицит. Чтобы снизить остроту проблемы, в эту сферу привлекают студентов, работников других образовательных организаций, пенсионеров.

Языком закона

Особый статус педагога закреплён поправками к федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (редакция от 22 июня 2024 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 23 июня 2024 года), подписанными президентом Владимиром Путиным. В статьи 47 и 29 ФЗ № 273-ФЗ (редакция от 22 июня 2024 года) «Об образовании в Российской Федерации» будут внесены изменения. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, подчеркнула Наталья Лепаловская.

Статья 47

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ, а также дополнительных мер государственной поддержки и социальных гарантий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и муниципальными правовыми актами.

2. В России признаётся особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в РФ предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

«В законе прописано право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности. Наконец-то педагогические работники смогут на законодательном уровне защищаться от дерзких нападок обучающихся и даже наказывать их в случае необходимости», – отметила Наталья Лепаловская.

Теперь, если школьник нарушит или ущемит права учителя (оскорбит, унизит или даже ударит), тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Если раньше руководитель мог закрыть на жалобу глаза, то теперь он обязан рассмотреть обращение.

Также специалист обратила внимание на некоторые права из пункта 3 статьи 47: право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности (пункт 12 в редакции федерального закона от 19 декабря 2023 года № 618-ФЗ); право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

В целях защиты своих прав педагогические работники самостоятельно или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к обучающимся указанной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права педагогических работников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

3) использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов.

Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников, закреплённых в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.

«Кроме того, закон дополнили положением, согласно которому образовательные организации могут устанавливать собственные требования к дисциплине, и ученики обязаны будут их соблюдать. Ещё внесена поправка, позволяющая регионам устанавливать дополнительные меры поддержки учителей», – отметила Наталья Лепаловская.

Она также подчеркнула, что институт неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и достоинства человека (гражданина) является одним из центральных и основополагающих институтов, закреплённых в конституциях всех цивилизованных стран, в нормах международного права и международных договорах. Так, в частности, в Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод провозглашено право на уважение личной и семейной жизни (пункт 1 статьи 8, заключена в Риме 4 ноября 1950 года).

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы (часть 4 статьи 15 Конституции РФ). В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (часть 4 статьи 29 Конституции РФ).

Под информацией в силу части 1 статьи 2 федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (часть 1 статьи 24 Конституции РФ).

«Конституция России в указанной статье не определяет исчерпывающим образом, какой круг сведений о человеке (гражданине) охватывается правом на уважение его частной жизни. Вместе с тем Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что в понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит не противоправный характер (постановление от 16 июня 2015 года №15-П, определения от 16 июля 2013 года № 1217-О, от 22 декабря 2015 года № 2906-О и др.)», – пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что в России как в демократическом государстве (часть 1 статьи 1 Конституции РФ) распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством РФ (часть 1 статьи 10 федерального закона «Об информации»).

Граждане могут сознательно или преднамеренно принимать участие в деятельности, которая регистрируется или может быть опубликована либо представлена в публичной форме. Они вправе регистрироваться, заводить аккаунты и размещать свои персональные данные на сайтах в интернете и мобильных приложениях согласно правилам пользования используемого ресурса.

«Однако необходимо иметь в виду, что, согласно части 1 статьи 7 федерального закона «Об информации», любая информация, доступ к которой не ограничен, считается общедоступной. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации (часть 2 статьи 7 федерального закона «Об информации»).

Специалист пояснила, что в интернете граждане обязаны соблюдать следующие установленные законодательством общие требования и ограничения на распространение информации:

требование о достоверности информации (пункт 6 статьи 3 федерального закона «Об информации»);

требование о неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (пункт 6 статьи 3 федерального закона «Об информации»);

требование о соблюдении интеллектуальных прав (часть 5 статьи 15 федерального закона «Об информации»);

требование о нераспространении персональных данных без согласия субъекта персональных данных (статья 7 федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных»).

В случае распространения в интернете порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведений он вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей Сети (пункт 5 статьи 152 Гражданского кодекса РФ).

Гражданин может потребовать опровержения указанных сведений, а также компенсировать моральный вред и возместить убытки.

Кроме того, законодательством РФ предусмотрена ответственность за оскорбление и клевету (пункты 1, 9 статьи 152 ГК РФ; статьи 5.61, 5.61.1 КоАП РФ; статья 128.1 УК РФ; пункт 4 части 1 статьи 10.6, статья 15.1–2 закона № 149-ФЗ; пункты 5, 6, 7, 9 постановления пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3).

«У профсоюзов одна задача – чтобы учителя были защищены и чувствовали уверенность в завтрашнем дне», – заключила Наталья Лепаловская.

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