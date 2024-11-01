О режиме работы женской консультации и кабинета УЗИ в праздники напомнили псковичкам

07:45, 01 ноября 2024, ПАИ

В праздничные выходные к врачу акушеру-гинекологу женской консультации можно обратиться по предварительной записи, сообщили ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.



3 ноября консультация на улице Кузбасской дивизии, 22 будет работать с 9:00 до 15:00. 4 ноября — с 9:00 до 14:00.



Кабинет УЗИ будет работать строго по предварительной записи 3 и 4 ноября. Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 67-29-82.



Приёмный покой и клинико-диагностическая лаборатория перинатального центра работают круглосуточно и без выходных