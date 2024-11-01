Коммунальщики Великих Лук работают в режиме повышенной готовности

10:00, 01 ноября 2024, ПАИ

Коммунальные службы Великих Лук работают в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Ночью и утром сотрудники МП «Спецавтохозяйство» наблюдали за местами предполагаемых подтоплений.

За ночь видимых подтоплений не обнаружено, системы ливневых канализаций работали в штатном режиме, подчеркнули в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается сильный дождь.