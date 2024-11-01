Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на международном конкурсе танца в Саранске

10:44, 01 ноября 2024, ПАИ

Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на XIII Международном фестивале-конкурсе современного танца «Новая лиса», пишет Luki-News.

Мероприятие прошло в Саранске в Мордовии. Так, коллектив получил диплом участника в номинациях «Фолк-движение» и «Эксперимент в движении», а руководитель ансамбля Софья Чистова отмечена благодарственным письмом за качественную подготовку своих подопечных и участие в конкурсе.

Помимо этого, танцоры из Великих Лук побывали на мастер-классе от столичных хореографов.