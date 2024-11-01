Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на международном конкурсе танца в Саранске
Хореографический ансамбль «Феникс» представил Великие Луки на XIII Международном фестивале-конкурсе современного танца «Новая лиса», пишет Luki-News.
Мероприятие прошло в Саранске в Мордовии. Так, коллектив получил диплом участника в номинациях «Фолк-движение» и «Эксперимент в движении», а руководитель ансамбля Софья Чистова отмечена благодарственным письмом за качественную подготовку своих подопечных и участие в конкурсе.
Помимо этого, танцоры из Великих Лук побывали на мастер-классе от столичных хореографов.
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