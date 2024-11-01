Мокрый снег и сильный северный ветер ожидаются в Псковской области 2 ноября
2 ноября в Псковской области ожидается облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области: в течение суток -1...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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