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Календарь красоты и здоровья на ноябрь

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на последний осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Фото: ПАИ

1 ноября и с 17 по 30 ноября благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

С 2 по 16 ноября благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

Самые лучшие дни для разгрузок и чисток – 1 ноября.

В новолуние 1 ноября и в полнолуние 16 ноября нежелательно сдавать анализы – результаты могут быть неточными.

Если вы донор, в новолуние и за день-два до него нежелательны процедуры по забору крови – организму потребуется больше времени на восстановление ресурсов.

В полнолуние при проведении хирургических операций возрастают риски кровотечений и кровопотери.

Важно! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1, 2, 3 ноября – депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж, прокалывание ушей. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

4, 5 ноября – покупка брендовой одежды и косметики, окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бёдер. Переедание нежелательно для печени и желчного пузыря.

6, 7, 8 ноября – скульптурирующий массаж, йога, растяжка, криосауна, соляная пещера, массаж камнями, любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика – компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

9, 10 ноября – креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки, аппаратная косметология и медицина, коллективная йога на природе. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

11, 12 ноября – чистки, пилинги, маски, водные процедуры, отдых у открытых источников воды, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в том числе массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

13, 14 ноября – активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

15, 16 ноября – скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной (но аккуратно!), процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, щитовидка, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции. В йоге с осторожностью позы, активизирующие щитовидную железу.

17, 18 ноября – маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, лёгкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия групповым спортом на природе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт, ролики, лыжероллеры.

19, 20 ноября – уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки, лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

21, 22, 23 ноября – окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезёнка.

24, 25 ноября – любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Уязвим кишечник.

26, 27, 28 ноября – работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Нежелательно прокалывать уши. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме. Риск переохлаждений и их последствий возрастает.

29, 30 ноября – депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жёсткий массаж, прокалывание ушей. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

Наталья Баранова
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