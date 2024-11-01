Псковичи могут оценить безопасность финансовых услуг

12:44, 01 ноября 2024, ПАИ

Опрос Банка России о безопасности финансовых услуг стартовал 1 ноября. Принять участие в нём могут как жители Псковской области, так и юридические лица, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Участники опроса смогут оценить уровень безопасности использования онлайн-сервисов банков. В частности, они смогут поделиться опытом столкновения с различными видами кибермошенничества за последний год, указать, пострадали ли они от действий злоумышленников, а также рассказать о том, как кредитные организации информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

Опрос об удовлетворенности безопасностью банковских услуг проводится ежегодно и продлится до 24 ноября включительно. Результаты исследования будут опубликованы на сайте регулятора и учтены в усилиях по повышению уровня финансовой кибербезопасности среди населения России.

Опрос является анонимным и требует лишь общих данных: для граждан – информацию о регионе проживания, возрасте, поле и уровне образования, для юридических лиц – данные о месте регистрации компании и основном виде деятельности.