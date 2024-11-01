Немецкую бомбу времён войны подорвали в Псковской области

12:46, 01 ноября 2024, ПАИ

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники МЧС России в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области





Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в лесном массиве вблизи населенного пункта Уща-Река Невельского муниципального округа идентифицировала немецкую авиабомбу SC-50.

Сегодня специалисты Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета ликвидировали опасную находку.

Мероприятия провели в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в региональном управлении.