Немецкую бомбу времён войны подорвали в Псковской области
Авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили пиротехники МЧС России в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в лесном массиве вблизи населенного пункта Уща-Река Невельского муниципального округа идентифицировала немецкую авиабомбу SC-50.
Сегодня специалисты Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета ликвидировали опасную находку.
Мероприятия провели в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, подчеркнули в региональном управлении.
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