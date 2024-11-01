Выставка графики откроется в Пушкинском заповеднике 2 ноября

13:25, 01 ноября 2024, ПАИ

2 ноября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется выставка «Пушкинские места в графике В. Ф. Алексеева». Эта экспозиция подготовлена по материалам музейной фондовой коллекции к 80-летию со дня рождения художника, чьи жизнь и творчество в течение 30 лет были связаны с псковскими пушкинскими местами.

Развёрнута выставка в музейном научно-культурном центре в поселке Пушкинские Горы (бульвар Гейченко, 1).

Для нового показа в музее выбрали 50 графических листов, созданных в разной технике и в разные десятилетия — от начала 1970-х до конца 2000-х. По большей части это виды Пушкинского заповедника и его окрестностей (Святогорский монастырь, Михайловское с озером Маленец и Савкиной горкой, Тригорское, Петровское с озером Кучане), а также архитектурные пейзажи Северной столицы и Царского Села. Однако представлены на выставке и два портрета Гейченко (рисунок, выполненный тушью в 1980-х, и линогравюра 1981 года), а также ряд иллюстраций к произведениям Пушкина.

«Владимир Алексеев был прекрасным рисовальщиком, — рассказали в «Михайловском». — Его работам, в том числе исполненным в редкой технике резцовой гравюры на металле и сухой иглы, присущи тонкая поэтичность и лирическое очарование. Сегодня в фондах заповедника хранится свыше двухсот его авторских произведений; большáя часть сюжетов связана с музеем-заповедником».

Отдельные графические листы — по преимуществу из числа тех работ, что передала в дар музею вдова художника Татьяна Алексеева — «Михайловское» экспонирует впервые.

Планируется, что выставка «Пушкинские места в графике В. Ф. Алексеева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Пушкиногорье до конца февраля будущего года. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.