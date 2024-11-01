Пожарные спасли от огня жилой дом многодетной семьи в Невеле

15:04, 01 ноября 2024, ПАИ

Возгорание хозяйственного строения произошло на улице Осенней в Невеле, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на жилой дом, где проживает многодетная семья. Пострадавших нет.

Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.