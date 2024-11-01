В Плюссе завершён ремонт пешеходных дорожек

15:52, 01 ноября 2024, ПАИ

В Плюссе завершён ремонт пешеходных дорожек. Жителям поселка стало комфортнее передвигаться вдоль дорог по улицам Ленина и Железнодорожной. С двух сторон от проезжей части появились пешеходные дорожки общей протяженностью около 2,6 км, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядчик выполнил демонтаж старого покрытия, замену бортового камня, устройство песчаного подстилающего слоя и слоя основания из щебня, уложил асфальтобетонное покрытие. Также отремонтировал переходы через водоотводные канавы. На эти цели из областного бюджета выделено около 15 млн рублей.

Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию.