Гигрофоры и подснежники: тихую охоту не остановить в Псковской области

17:09, 01 ноября 2024, ПАИ

Грибную охоту не остановить в Псковской области, кто-то завершает сезон, а кто-то продолжает наполнять корзинки доверху. Причём удаётся найти не только грибы, но даже осенние «подснежники». Результатами тихой охоты грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Погода сегодня отличная. Поехали гулять в лес за любимым гигрофором. Грибов очень много: есть и маслята, козлята и рядовка, но цель – гигрофор», – отметил любитель тихой охоты Дмитрий Калашников.



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников











Не останавливается тихая охота и в лесах Новоржевского района. «Лес радует», – написала Людмила Иванова и поделилась фотографиями с прогулки.

«Какая красота! Как будто сезон только начинается!» – заметили грибники в комментариях.



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова







«Сегодня Гдовка! Закрытие грибного сезона прошло успешно», – делятся грибники Гдовского района.



Фото: Алексей Курочкин



Фото: Алексей Курочкин



Фото: Алексей Курочкин



Фото: Алексей Курочкин



Фото: Алексей Курочкин









Но не грибами едиными, леса Псковской области радуют и обилием ягод. Богаты они одной из самых полезных – клюквой. «Осень радует. О закрытии сезона пока не думаем», – пишет Алёна Боженкова.

А в лесах Псковского района грибники нашли осенние «подснежники». Грибники в шутку называют ноябрь «апрелябрь» и пишут, что с погодой творится что-то неладное.

Хотя на самом деле на фотографии изображена ветреница, которая действительно напоминает подснежники, но в отличие от них может цвести даже осенью.