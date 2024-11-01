Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гигрофоры и подснежники: тихую охоту не остановить в Псковской области

Грибную охоту не остановить в Псковской области, кто-то завершает сезон, а кто-то продолжает наполнять корзинки доверху. Причём удаётся найти не только грибы, но даже осенние «подснежники». Результатами тихой охоты грибники делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Погода сегодня отличная. Поехали гулять в лес за любимым гигрофором. Грибов очень много: есть и маслята, козлята и рядовка, но цель – гигрофор», – отметил любитель тихой охоты Дмитрий Калашников.

  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Маслята, козлята и гигрофоры
    Фото: Дмитрий Калашников

Не останавливается тихая охота и в лесах Новоржевского района. «Лес радует», – написала Людмила Иванова и поделилась фотографиями с прогулки.

«Какая красота! Как будто сезон только начинается!» – заметили грибники в комментариях.

  • Дары Новоржевского района
    Фото: Людмила Иванова
  • Дары Новоржевского района
    Фото: Людмила Иванова
  • Дары Новоржевского района
    Фото: Людмила Иванова
  • Дары Новоржевского района
    Фото: Людмила Иванова

«Сегодня Гдовка! Закрытие грибного сезона прошло успешно», – делятся грибники Гдовского района.

  • Гдовка успешно закрывает грибной сезон
    Фото: Алексей Курочкин
  • Гдовка успешно закрывает грибной сезон
    Фото: Алексей Курочкин
  • Гдовка успешно закрывает грибной сезон
    Фото: Алексей Курочкин
  • Гдовка успешно закрывает грибной сезон
    Фото: Алексей Курочкин
  • Гдовка успешно закрывает грибной сезон
    Фото: Алексей Курочкин

Но не грибами едиными, леса Псковской области радуют и обилием ягод. Богаты они одной из самых полезных – клюквой. «Осень радует. О закрытии сезона пока не думаем», – пишет Алёна Боженкова.

Развесистая клюква в псковских лесах. Фото предоставила Алёна Боженкова

А в лесах Псковского района грибники нашли осенние «подснежники». Грибники в шутку называют ноябрь «апрелябрь» и пишут, что с погодой творится что-то неладное.

31 «мартобря» в лесах Псковского района. Фото: Ольга Васильева

Хотя на самом деле на фотографии изображена ветреница, которая действительно напоминает подснежники, но в отличие от них может цвести даже осенью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 ноября 2024

Ещё два автопавильона появятся на улицах Кузнецкой и Коммунальной в Пскове
01 ноября 2024

Псковский музей вошёл в топ-10 самых заметных музеев России
01 ноября 2024

Максим Борисюк встретился с пациентами Псковской городской поликлиники
01 ноября 2024

Делегация Псковской области принимает участие в форуме Общественной палаты РФ
01 ноября 2024

Воспитанники Центра помощи детям в Пскове познакомились с производством одежды и обуви
01 ноября 2024

На 70 гектарах повреждённого леса в Псковской области проведут санитарно-оздоровительные мероприятия
01 ноября 2024

Гигрофоры и подснежники: тихую охоту не остановить в Псковской области
01 ноября 2024

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...