Псковичей приглашают на модный показ народных костюмов

16:53, 01 ноября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на показ национальных костюмов Псковской области 17 ноября, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Помимо модного показа гости смогут принять участие в мастер-классах и творческом общении. Показ приурочен к Международному дню рукоделия, который отмечают 16 ноября.

В этом году на суд профессиональному жюри представят 14 коллекций из шести муниципалитетов Псковской области.

Мероприятие пройдёт в Пространстве купца Лапина по предварительной записи, которую можно сделать по телефону 62-23-34. Количество мест ограничено.