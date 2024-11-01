Псковичей приглашают на модный показ народных костюмов
Псковичей приглашают на показ национальных костюмов Псковской области 17 ноября, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Помимо модного показа гости смогут принять участие в мастер-классах и творческом общении. Показ приурочен к Международному дню рукоделия, который отмечают 16 ноября.
В этом году на суд профессиональному жюри представят 14 коллекций из шести муниципалитетов Псковской области.
Мероприятие пройдёт в Пространстве купца Лапина по предварительной записи, которую можно сделать по телефону 62-23-34. Количество мест ограничено.
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