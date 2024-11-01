Делегация Псковской области принимает участие в форуме Общественной палаты РФ

18:24, 01 ноября 2024, ПАИ

Итоговый форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» проходит в Москве с 1 по 2 ноября. В состав делегации Псковской области вошли председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, член Общественной палаты РФ от региона, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова и заместитель начальника управления внутренней политики правительства Псковской области Ольга Шрайнер. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум «Сообщество» – открытая рабочая площадка для трёхстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Тема форума этого года – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

«Состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие представители Общественной палаты РФ, региональных палат, социально ориентированных НКО и другие. На нём рассмотрели различные проекты, представили проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества и опыт регионов в реализации мероприятий в рамках Года семьи, в поддержке участников СВО. Работа секций продолжается», – сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

В рамках форума в секциях проходят дискуссии, в ходе которых участники предлагают идеи улучшения доклада. Свои мнения могут высказать члены Общественной палаты РФ, гражданские активисты, лидеры общественного мнения, представители социально ориентированного бизнеса, СМИ и органов публичной власти. Также на форуме обсуждаются вопросы сохранения и развития традиций. Одно из таких мероприятий – круглый стол на тему «Русский стиль: сохранение культурных традиций и продвижение духовных ценностей в современных условиях».

«На круглом столе были представлены различные инициативы и практики популяризации нашей культуры и ценностей. Этот опыт можно использовать и в нашем регионе, где этой теме уделяется особое внимание: проводятся различные патриотические мероприятия и форумы, направленные на сохранение исторической памяти», – добавил Александр Седунов.

Программа форума состоит из тематических направлений «Год семьи», «Единство ради победы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международное сотрудничество», «Молодёжь России», «Некоммерческий сектор», «Общественный контроль», «Устойчивое развитие».

Также на форуме состоится презентация рейтинга «Регион НКО-2024» и рейтинга эффективности работы общественных советов в 2024 году.

«Форум «Сообщество» – это площадка для коммуникации. Обязательно с коллегами обсудим, в том числе применительно к нашему региону, различные опыт и практики. Работа площадок будет транслироваться, поэтому каждый может присоединиться к форуму онлайн. Для себя отмечу несколько площадок. В Псковской области активно реализуется программа поддержки переселения соотечественников. Один из треков форума будет посвящён вопросам помощи переезжающим, адаптации их в российском обществе, в том числе с помощью социально ориентированных НКО», – сказала член Общественной палаты РФ от региона Наталья Исакова.

Наталья Исакова отметила, что ровно год назад во время проведения форума был подписан указ президента России о создании Национального центра исторической памяти.

«За это время мне неоднократно доводилось участвовать в мероприятиях, организованных центром, и делиться опытом сохранения и увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны, включая трагедию мирного населения. Также я принимала участие в деятельности первого в России Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. На одной из площадок форума будут обсуждаться результаты работы центра», – рассказала она.

Кроме того, Ольга Шрайнер, заместитель начальника управления внутренней политики правительства Псковской области, выступит в качестве спикера в одной из секций, где эксперты обсудят работу общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной власти. В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, регулирующей создание и функционирование общественных советов, а также с участием общественных палат в их формировании и оценке деятельности.

Накануне форума состоялось заседание Совета общественных палат России, в котором принял участие Александр Седунов, председатель Общественной палаты Псковской области. В ходе заседания были представлены отчёты о результатах взаимодействия общественных палат в регионах и Общественной палаты России в 2024 году. Особое внимание было уделено участию палат в общественном наблюдении на выборах и в мероприятиях, посвящённых Году семьи.