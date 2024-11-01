Развитие социально-экономических и правовых институтов в условиях формирования многополярного мира обсудили на конгрессе в ПсковГУ

20:59, 01 ноября 2024, ПАИ

В ПсковГУ прошёл научно-практический конгресс с международным участием «Развитие социально-экономических и правовых институтов в условиях формирования многополярного мира». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Торжественное открытие прошло при участии генерального секретаря Общественной палаты стран Евразийского экономического союза, российского и армянского общественного деятеля, член-корреспондента Российской муниципальной академии Гаянэ Арутюнян и директора Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктории Гусаровой. В числе участников – преподаватели и студенты, исследователи, специалисты сферы международных отношений, а также социально-экономической и правовой сфер из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Самары, Севастополя, Минска, Гомеля, Астаны, Бишкека.

Темы спикеров пленарного заседания были посвящены белорусско-российскому межрегиональному сотрудничеству, классическим и современным теориям евразийства, новому формату евразийской интеграции, роли и месте международного права в парадигме современной конфликтности, а также правовым аспектам обеспечения национальных интересов РФ в Азово-Черноморском бассейне.

Далее в формате ВКС конгресс продолжился в тематических секциях, посвящённых эволюции евразийской теории и практики в современных условиях, архитектуре экономической безопасности в системе ЕАЭС, экономико-правовым и социокультурным аспектам российско-белорусского сотрудничества, современным экономическим процессам в интеграционном измерении, а также евразийскому праву.

Завершилось мероприятие работой круглого стола «Механизмы повышения компетенций персонала» с участием экспертов из Санкт-Петербурга Александра Пастухова, Марии Стальниковой, Андрея Балабанова, Елены Быстровой, Владимира Батурина, Владимира Ржехина.

Отметим, информационную поддержку конгресса осуществляет электронный научный журнал «Право и экономика Союзного государства» при содействии Евразийского движения Российской Федерации и Общественной палаты стран Евразийского экономического союза.

Добавим, мероприятие состоялось в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.