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Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Псков

Смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 102-м километре трассы 61-летний водитель за рулем «Хендай Матрикс» не справился с управлением. После этого он наехал на 29-летнего пешехода, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Затем автомобиль выехал на встречку и столкнулся с «Газелью».

Пешеход скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадал водитель.

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