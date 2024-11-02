Смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Псков

08:06, 02 ноября 2024, ПАИ

Смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 102-м километре трассы 61-летний водитель за рулем «Хендай Матрикс» не справился с управлением. После этого он наехал на 29-летнего пешехода, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Затем автомобиль выехал на встречку и столкнулся с «Газелью».

Пешеход скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадал водитель.