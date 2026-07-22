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Общество

Не трогать, отойти, позвонить 112: алгоритм действий при находке бесхозных вещей напомнили псковичам

Что делать и как обезопасить себя при обнаружении подозрительных предметов, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В людных местах сумка, коробка или пакет могут оказаться не просто забытыми вещами, а чем-то более опасным.

Фото: ПАИ

В первую очередь необходимо осторожно оценить оставленный предмет. Оправданные подозрения может вызывать то, что он находится там, где его быть не должно. Ещё один признак – наличие проводов, антенн, изолент, верёвок, скотча или проволоки. Такая вещь может издавать различные сигналы (тиканье или щелчки), а также иметь элементы питания или батарейки.

При обнаружении такого предмета стоит зафиксировать место и время его находки, спросить очевидцев, не принадлежит ли предмет кому-то из них, и немедленно сообщить по телефонам 102 или 112, если владелец не нашёлся.

Если предмет нашли в транспорте, учреждении или организации, то необходимо сообщить об этом водителю или охране. Затем отойти подальше от предмета, предупредить окружающих и дождаться приезда экстренных служб, чтобы передать им всю информацию.

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