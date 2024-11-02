Псковичей приглашают поучаствовать во Всероссийском налоговом диктанте

10:59, 02 ноября 2024, ПАИ

Федеральная налоговая служба проводит III Всероссийский налоговый диктант с 1 по 20 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Участники старше 16 лет в онлайн-формате смогут пройти диктант по двум уровням. Общие знания о налоговой сфере люди смогут проверить на базовом уровне. А для более осведомлённых в теме подготовили продвинутый уровень.

Основными темами Всероссийского налогового диктанта стали налоговая система, сервис «личный кабинет налогоплательщика», налоговая декларация, виды имущественных налогов, сроки уплаты налогов, специальные налоговые режимы, права и обязанности налогоплательщиков.

Участники, которые покажут высокий результат, получат не только диплом, но и возможность бесплатно пройти обучающий онлайн-курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ «Налогообложение и налоговые системы».

Итоги онлайн-диктанта подведут в День работника налоговых органов в РФ – 21 ноября.