Псковичей приглашают поучаствовать во Всероссийском налоговом диктанте
Федеральная налоговая служба проводит III Всероссийский налоговый диктант с 1 по 20 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Участники старше 16 лет в онлайн-формате смогут пройти диктант по двум уровням. Общие знания о налоговой сфере люди смогут проверить на базовом уровне. А для более осведомлённых в теме подготовили продвинутый уровень.
Основными темами Всероссийского налогового диктанта стали налоговая система, сервис «личный кабинет налогоплательщика», налоговая декларация, виды имущественных налогов, сроки уплаты налогов, специальные налоговые режимы, права и обязанности налогоплательщиков.
Участники, которые покажут высокий результат, получат не только диплом, но и возможность бесплатно пройти обучающий онлайн-курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ «Налогообложение и налоговые системы».
Итоги онлайн-диктанта подведут в День работника налоговых органов в РФ – 21 ноября.