Завершена расчистка русла реки Псковы
Завершена расчистка русла реки Псковы, сообщила заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Ольга Радынская в беседе с корреспондентом ПАИ.
Расчистка русла реки включила в себя выемку грунта для расчистки от заиливания, наносов песка, излишней растительности, отметила она.
«В комплекс санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий вошли также изъятие донных отложений, валунов, очистка акватории от плавающего мусора. Все работы направлены на исключение деградации водного объекта и способствуют восстановлению и экологической реабилитации реки, улучшению водообмена, восстановлению функции самоочищения, что в итоге приведёт к оздоровлению водного объекта», – рассказала Ольга Радынская.
Всего на расчистку реки Росводресурсами было выделено порядка 32 миллионов рублей.
Отметим, работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».
Напомним также, что в рамках проекта была проведена расчистка нескольких участков Псковско-Чудского озера в Гдовском районе.
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