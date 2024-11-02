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Происшествия

Ещё 4 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

После телефонного общения с мошенниками несколько жителей Пскова, Великих Лук и Новосокольнического района отдали им более четырех миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись брокерами, сотрудниками банков и правоохранителями. И под предлогами предоставления дополнительного заработка в Сети, предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и списания денег со счетов завладели деньгами собеседников.

Поддавшись на эти уловки аферистов, потерпевшие, среди которых были пенсионеры, лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Чтобы избежать подобного знакомства со злоумышленниками, нужно следовать определенным правилам безопасности. Важно помнить следующее:

- интернет-мошенник обычно старается создать атмосферу паники или ажиотажа, чтобы эффективнее психологически воздействовать на свою жертву;

- аферист под разными предлогами стремится заполучить персональные данные;

- мошенник может представиться сотрудником банка, представителем правоохранительных органов, другом, родственником или кем-то еще известным и заслуживающим вашего доверия;

- реальные же сотрудники банка или правоохранители никогда не будут запрашивать персональные данные клиента или иную конфиденциальную информацию;

- старайтесь не вступать в длительный диалог с подозрительным «доброжелателем», а срочно сообщите в банк об этом странном звонке; проинформируйте о произошедшем полицию;

- не переводите незнакомцам деньги.

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