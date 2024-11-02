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Происшествия

В Куньинском районе мужчина до смерти избил собутыльника, а тело спрятал под пол

30 октября в грунте под деревянным полом одного из частных домов в деревне Горка Куньинского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. К убийству оказался причастен хозяин дома, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, во время которого обвиняемый избил собутыльника до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег одежду погибшего, а тело прикопал под полом своего дома, после чего покинул жильё.

Следователи территориального следственного отдела осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.

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