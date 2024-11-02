На спектакль «Маленькие трагедии» в Пскове можно попасть по «Пушкинской карте»

13:15, 02 ноября 2024, ПАИ

На спектакль «Маленькие трагедии» в Пскове можно попасть по «Пушкинской карте», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского театра драмы. 30 ноября, 1 декабря, а также 5, 6, 7 января состоятся первые показы премьеры.

«Режиссёр Гульназ Балпеисова филигранно вплетает другие произведения Пушкина в канву «Маленьких трагедий», создавая полотно о творческом пути художника. Особое внимание режиссер уделяет пластическому рисунку и музыке. В спектакле будет живое музыкальное сопровождение», – рассказали в театре.



В программе «Пушкинская карта» участвуют почти все репертуарные спектакли театра, а также «Левша» Донецкого РАМТа (4 декабря). 31 декабря остаток на карте сгорит.