В ПсковГУ прошла лекция для студентов колледжа, посвящённая цифровым видам спорта

14:57, 02 ноября 2024, ПАИ

В ПсковГУ прошла лекция для студентов колледжа, посвящённая цифровым видам спорта, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Спикером выступил представитель Псковской федерации фиджитал-спорта Андрей Иваненков. Приглашенный специалист рассказал ребятам, как «войти» в спортивную сферу, что нужно, чтобы разбираться в спортивных инновациях и как писать эффективные грантовые заявки.

Студенты узнали о перспективных цифровых видах спорта, возможностях для молодых людей в этой сфере, а также путях развития и достижения успеха.

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