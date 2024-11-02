Тройное ДТП произошло на мосту в Острове

18:42, 02 ноября 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей – Renault, Nissan и KIA – произошло на мосту в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водителю Renault стало плохо, он применил экстренное торможение, в результате чего произошло столкновение остальных двух автомобилей. 43-летний водитель Renault госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.