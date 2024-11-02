Профилактический рейд по проверке пожарной безопасности состоялся в Палкинском районе

22:38, 02 ноября 2024, ПАИ

Профилактический рейд по проверке пожарной безопасности прошёл в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники государственного пожарного надзора напомнили жителям муниципалитета правила пожарной безопасности при эксплуатации электро- и газового оборудования и печей.

Кроме этого, в населённых пунктах распространили памятки с информацией о действиях при пожаре.