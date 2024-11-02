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Общество

Профилактический рейд по проверке пожарной безопасности состоялся в Палкинском районе

Профилактический рейд по проверке пожарной безопасности прошёл в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Профилактический рейд. Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В ходе рейда сотрудники государственного пожарного надзора напомнили жителям муниципалитета правила пожарной безопасности при эксплуатации электро- и газового оборудования и печей.

Кроме этого, в населённых пунктах распространили памятки с информацией о действиях при пожаре.

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