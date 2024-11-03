Пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик
В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, пишет РИА Новости со ссылкой на хозяина питомца, журналиста Василий Кучумова.
«Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. Если вы увидели кота, и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места», – сообщил владелец.
Кот пропал в частном секторе пермского микрорайона Висим, добавил Василий Кучумов. Барсика не видели уже около трех суток.
Напомним, в 2016 году кота официально приняли на работу в пермской строительная компания. Там он получал зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Главными обязанностями кота было посещение новых квартир застройщика.
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