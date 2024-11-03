Пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик

13:17, 03 ноября 2024, ПАИ

В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, пишет РИА Новости со ссылкой на хозяина питомца, журналиста Василий Кучумова.

«Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. Если вы увидели кота, и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места», – сообщил владелец.

Кот пропал в частном секторе пермского микрорайона Висим, добавил Василий Кучумов. Барсика не видели уже около трех суток.

Напомним, в 2016 году кота официально приняли на работу в пермской строительная компания. Там он получал зарплату в размере более 30 тысяч рублей. Главными обязанностями кота было посещение новых квартир застройщика.