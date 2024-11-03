Две картины за 10 миллионов рублей украли из квартиры российского коллекционера
Две ценные картины украли из квартиры коллекционера на улице Некрасова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
74-летний пенсионер, работавший оценщиком, обратился в полицию с заявлением о пропаже двух ценных картин.
По его словам, ущерб составил более десяти миллионов рублей.
Он также рассказал, что картины пропали из его квартиры, когда он находился в поселке Ленинское Выборгского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), отметили в пресс-службе ГУ МВД.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 ноября 2024
Подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове