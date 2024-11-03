Две картины за 10 миллионов рублей украли из квартиры российского коллекционера

15:59, 03 ноября 2024, ПАИ

Две ценные картины украли из квартиры коллекционера на улице Некрасова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

74-летний пенсионер, работавший оценщиком, обратился в полицию с заявлением о пропаже двух ценных картин.

По его словам, ущерб составил более десяти миллионов рублей.

Он также рассказал, что картины пропали из его квартиры, когда он находился в поселке Ленинское Выборгского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), отметили в пресс-службе ГУ МВД.