Более ста человек приняли участие в субботнике в Пушкинских Горах
Более ста человек приняли участие в субботнике в Пушкинских Горах, пишет газета «Пушкинский край».
В рамках субботника пушкиногорцы вышли на уборку территории парка «Лукоморье». Участие в субботнике приняли трудовые коллективы Пушкиногорского района и неравнодушные жители, которые приходили целыми семьями вместе с детьми.
Как сообщила глава района Оксана Филиппова, более ста человек трудились, чтобы территория парка стала более ухоженной и приятной.
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
«Работу провели огромную! Спасибо каждому, кто не остался в стороне и принял участие в субботнике! Представители трудовых коллективов, депутаты районного Собрания депутатов, неравнодушные граждане, семьи с детьми – каждый внёс свой вклад в общее полезное дело! Да и погода позволила выполнить все намеченные планы», – отметила она.
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