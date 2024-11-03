«Русские узоры» из Пскова ​победили сразу в двух номинациях на международном конкурсе-фестивале

23:05, 03 ноября 2024, ПАИ

Театр танца «Русские узоры» победил на международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей «Время талантов». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Юные таланты завоевали звания лауреатов I степени сразу в двух номинациях: «Народный танец» и «Эстрадный танец».

Мероприятие проходит в Великом Новгороде с 2 по 4 ноября на площадках Дворца культуры и молодёжи «Город» и Центра музыкальной культуры имени С. В. Рахманинова.

В программе – мастер-классы по хореографии, вокалу, актёрскому мастерству, инструментальному исполнительству, экскурсии, развлекательные программы, творческие мастерские.