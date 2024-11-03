«Русские узоры» из Пскова победили сразу в двух номинациях на международном конкурсе-фестивале
Театр танца «Русские узоры» победил на международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей «Время талантов». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Юные таланты завоевали звания лауреатов I степени сразу в двух номинациях: «Народный танец» и «Эстрадный танец».
Мероприятие проходит в Великом Новгороде с 2 по 4 ноября на площадках Дворца культуры и молодёжи «Город» и Центра музыкальной культуры имени С. В. Рахманинова.
В программе – мастер-классы по хореографии, вокалу, актёрскому мастерству, инструментальному исполнительству, экскурсии, развлекательные программы, творческие мастерские.
«Русские узоры» из Пскова победили сразу в двух номинациях на международном конкурсе-фестивале
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