Псковский боксёр стал победителем всероссийского турнира памяти академика Бардина в Череповце
Псковский боксёр Артур Кулаков стал победителем всероссийского турнира памяти академика И. П. Бардина, который прошёл в Череповце. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
В финальном поединке Кулаков выиграл у боксёра из Орловской области Андрея Андрияхина.
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03 ноября 2024
Псковский боксёр стал победителем всероссийского турнира памяти академика Бардина в Череповце