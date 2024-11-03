Псковский боксёр стал победителем всероссийского турнира памяти академика Бардина в Череповце

23:45, 03 ноября 2024, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков стал победителем всероссийского турнира памяти академика И. П. Бардина, который прошёл в Череповце. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

В финальном поединке Кулаков выиграл у боксёра из Орловской области Андрея Андрияхина.