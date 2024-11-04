До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет без существенных осадков, утром местами ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь.
Ночью на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градуса, а днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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