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Общество

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

Облачная погода ожидается в Псковской области 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Облачная погода ожидается в Псковской области 5 ноября. Фото: ПАИ

Ночью будет без существенных осадков, утром местами ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Днём в большинстве районов синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до +1 градуса, а днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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