Высокооплачиваемые профессии в Псковской области назвали аналитики

11:52, 04 ноября 2024, ПАИ

Какие профессии в Псковской области могут принести заработок от 270 тысяч до 320 тысяч рублей, выяснили аналитики. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru по Северо-Западу.

На данный момент медианная зарплата в Псковской области составляет 50,4 тысячи рублей, что на 5,4 тысячи рублей больше, чем осенью 2023 года. Однако эта сумма на 19,5 тысячи рублей ниже, чем зарплаты жителей других регионов страны. В настоящее время местным соискателям доступно более 115 вакансий с зарплатой от 270 тысяч рублей и выше, что в шесть раз превышает количество таких предложений осенью 2023 года.

Наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий предлагают компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, а также IT-сектора, автобизнеса и отрасли перевозок и логистики. В то же время наименьшее количество предложений с высокой зарплатой наблюдается в сельском хозяйстве, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве.

По данным сервиса «Банк данных зарплат», 20 % работодателей планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам до конца 2024 года. 51 % опрошенных уже провели индексацию зарплат в текущем году и не планируют дополнительных изменений, тогда как остальные компании пока не рассматривают возможность пересмотра доходов своих сотрудников. «Компании, которые всё же намерены провести пересмотр зарплат, планируют увеличить доходы сотрудников в среднем на 10 % от текущего уровня, что на 3 % выше по сравнению с осенью прошлого года», – отметила руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Екатерина Скляренко.