Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для псковичей в парке аттракционов

12:29, 04 ноября 2024, ПАИ

Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для жителей и гостей Пскова в парке «Волшебная гора». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Также для посетителей подготовили специальные мероприятия.

В программу вошли детская анимация, концертно-развлекательная программа «Мы вместе. Мы едины», а также специальное выступление певицы Ксении Павроз. Гостей ждут на площадке с 12:00 до 17:00.