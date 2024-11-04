Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для псковичей в парке аттракционов
Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для жителей и гостей Пскова в парке «Волшебная гора». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Также для посетителей подготовили специальные мероприятия.
В программу вошли детская анимация, концертно-развлекательная программа «Мы вместе. Мы едины», а также специальное выступление певицы Ксении Павроз. Гостей ждут на площадке с 12:00 до 17:00.
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04 ноября 2024
Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для псковичей в парке аттракционов
04 ноября 2024
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