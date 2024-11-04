Как подготовить домашнее животное к первым холодам

17:32, 04 ноября 2024, ПАИ

Как подготовить домашних животных к первым холодам, рассказала ветеринар сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова, пишет газета «Известия».

Главными индикаторами смены сезонов для животных являются продолжительность светового дня и температура окружающей среды. В этот период владельцам домашних животных важно поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, использовать специальные увлажняющие средства для купания, такие как кондиционеры или маски, и регулярно вычёсывать своих любимцев, отметила специалист.

Кормление также играет ключевую роль в уходе за животными во время смены сезонов. У них активируется инстинкт подготовки к зимнему периоду, когда физическая активность снижается, а расход калорий уменьшается, несмотря на увеличение их потребления.

Если ваш питомец питается полнорационным промышленным кормом, то нормы суточного кормления могут варьироваться в пределах определённых значений. Наблюдая за поведением животного, вы можете немного снизить объём корма в рамках этих норм. Если же ваш питомец получает натуральное питание, рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным диетологом.

Домашние животные, не впадающие в спячку, нуждаются в поддержании оптимальной физической активности в холодное время года. Ветеринар предупреждает, что не стоит принуждать менее активного питомца к движению, чтобы избежать негативной реакции с его стороны.