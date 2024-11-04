Восемь бригад восстанавливают электроснабжение в Плюсском районе

17:59, 04 ноября 2024, ПАИ

Устранение аварий на линиях электропередач в Плюсском районе продолжается. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако работы ещё не будут завершены сегодня в деревнях Андромер, Нежадово и на улице Ленинградской в деревне Заполье. Это обусловлено массовым отключением линий 10 киловатт, пояснила Наталья Иванова.

Над устранением последствий непогоды работает восемь аварийно-восстановительных бригад, подчеркнула глава муниципалитета.

«В связи с отключением электричества встал центральный водозабор, именно по этой причине нет воды в посёлке Плюсса. Работы по восстановлению результатов не дали. Сейчас подключают генератор, после подключения дадут воду. Ситуация трудная, но контролируемая», – заключила Наталья Иванова.