Основные неисправности электролиний после непогоды в Дновском округе устранены

21:23, 04 ноября 2024, ПАИ

Основные восстановительные работы, ликвидирующие последствия урагана, проведены в Дновском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

По информации энергетиков, к 20:30 4 ноября все основные неисправности электролиний на территории Дновского муниципального округа устранены. Остались точечные подключения, над которыми работа с утра будет продолжена, добавил Михаил Шауркин.

Заявки можно подать по телефону ЕДДС 2-55-83.