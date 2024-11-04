Основные неисправности электролиний после непогоды в Дновском округе устранены
Основные восстановительные работы, ликвидирующие последствия урагана, проведены в Дновском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.
По информации энергетиков, к 20:30 4 ноября все основные неисправности электролиний на территории Дновского муниципального округа устранены. Остались точечные подключения, над которыми работа с утра будет продолжена, добавил Михаил Шауркин.
Заявки можно подать по телефону ЕДДС 2-55-83.
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