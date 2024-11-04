Музей истории Печор принял участие в акциях «Большой этнографический диктант» и «Для СВОих»

23:04, 04 ноября 2024, ПАИ

Музей истории Печор принял участие в IX Международной акции «Большой этнографический диктант», а также в акции «Для СВОих». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Музей стал площадкой для проведения «Большого этнографического диктанта». На мероприятие прибыли члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов с их наставником, вице-спикером регионального парламента Виктором Остренко. Посетил музей и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Виктор Остренко обратил внимание на значимость сегодняшнего праздника, а также диктанта. «Хочу сказать спасибо, что вы выбрали именно нашу площадку!» – отметил в словах приветствия Валерий Зайцев.

Виктор Остренко и Валерий Зайцев также написали диктант. «Большой этнографический диктант» состоит из 30 вопросов, 20 из которых – федерального и 10 – регионального уровня.

Елена Вариксоо, проверяя опросные листы, отметила, что, как правило, участники БЭД лучше отвечают на вопросы федерального уровня, нежели регионального. Многие участники диктанта рассказали, что пишут его впервые и сразу ощутили неполноту знаний о народах своей страны. Также они отметили важность диктанта, сказав, что узнали много нового.

