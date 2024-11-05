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Происшествия

Водитель Ford устроил ДТП в Пскове и скрылся. Есть пострадавшие

Водитель автомобиля Ford учинил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло у дома № 5 на улице Алексея Алёхина в Пскове. Автомобиль Ford столкнулся с Lada. В результате пострадал 57-летний водитель Lada и 58-летний пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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