Водитель Ford устроил ДТП в Пскове и скрылся. Есть пострадавшие
Водитель автомобиля Ford учинил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло у дома № 5 на улице Алексея Алёхина в Пскове. Автомобиль Ford столкнулся с Lada. В результате пострадал 57-летний водитель Lada и 58-летний пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>