ФК «Псков» выбыл из чемпионата России по футболу 8x8, не проиграв ни в одном матче

10:39, 05 ноября 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» не смог пройти в плей-офф чемпионата России 8x8, который проходит в Сочи, однако не проиграл ни в одном матче турнира. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

«Псков» провёл три матча и во всех сыграл вничью – с командами СКИФ из Херсонской области (3:3), московской «Аланией» (0:0) и владивостокской «Дельтой» (2:2). Псковская команда набрала три очка и заняла третье место в группе, уступив первое место «Алании» и второе место СКИФу, которые прошли в плей-офф.

По итогам соревнований псковичи забили пять мячей – трижды отличился Матвей Баловнев и два гола на счету Сергея Молчанова.

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