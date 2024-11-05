«Многоликий орган» зазвучит в Пскове 10 ноября

12:08, 05 ноября 2024, ПАИ

Концерт органной музыки «Многоликий орган» пройдёт 10 ноября в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Начало мероприятия в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

Для гостей выступит органист Николай Бронзов. В концерте прозвучат духовные и светские произведения XVII–XXI веков эпохи барокко – германских композиторов и органистов Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристофа Пахельбеля, французского органиста-виртуоза и композитора эпохи барокко Клода-Бенинь Бальбастра, французского композитора-романтика и органиста-импровизатора XIX века Леона Боэльмана, российского композитора Дмитрия Бортнянского и других.

Посетить концерт можно по пригласительному за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта.