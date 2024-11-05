ФК «Луки-Энергия» завершил сезон на 13-м месте

12:03, 05 ноября 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» завершил первенство России среди команд второй лиги дивизиона «Б» на 13-м месте, сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.

В заключительной игре сезона великолучане на выезде уступили «Чертаново» со счётом 1:2, пропустив гол с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. В составе гостей забитым голом отличился Даниил Шабалин.

По итогам прошедшего розыгрыша великолукская команда одержала семь побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, расположившись на 13-м месте в таблице.

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