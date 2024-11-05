36% псковских семей с двумя детьми могут позволить себе квартиру в аренду

12:05, 05 ноября 2024, ПАИ

36% псковских семей с двумя детьми могут позволить себе квартиру в аренду. Для оплаты такого жилья и на повседневные траты семье понадобится доход в 88,7 тысячи рублей. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

С такими показателями Псковская область оказалась на 70-м месте рейтинга из 85. По соседству с Псковской областью в рейтинге расположились Ставропольский край (69-е место) и Республика Адыгея (71-е место).

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов России по доступности аренды жилья, замыкают список Кабардино-Балкария и Чечня.