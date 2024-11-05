Десять педагогов из Псковской области отправились на марафон «Знание.Первые»

12:27, 05 ноября 2024, ПАИ

Десять молодых педагогов Псковской области принимают участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит 4-6 ноября в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Марафон «Знание.Первые» — это уникальная возможность пополнить свой багаж знаний. Разнообразные темы выступлений, лекции, мастер-классы и интерактивные задания — все это позволяет стать активным участником мероприятия. Для меня этот марафон стал источником вдохновения для дальнейшего саморазвития», — отметила заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы гимназии № 29 города Пскова Екатерина Торшина.

За три дня в событиях марафона примут участие более 25 тысяч молодых людей со всей страны. Их ждет больше 100 выступлений лекторов общества «Знание». Самые яркие дискуссии, лекции, мастер-классы транслируются в эфире «Знание.ТВ» на сайте марафона, а также на платформе VK Видео в официальном сообществе просветительской организации.

«Я удивлена, насколько масштабный марафон. Несмотря на огромное количество людей, чувствуешь себя важной частью происходящего. Такие встречи объединяют. Поражает, какие искренние спикеры, как честно и открыто они отвечают даже на какие-то личные вопросы. Быть здесь — значит быть частью большого дела», — сказала учитель русского языка и литературы Пыталовской средней школы им. А. А. Никонова Жанна Назарова.