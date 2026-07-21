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Борис Елкин стал гостем эфира на радио «Серебряный дождь». Главное

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) 21 июля. Речь в эфире шла о предстоящем праздновании Дня города, ремонте дорог, скверов, запуске ещё одного фонтана, электромобилях и многом другом.

Главное:

– Празднование Дня города в этом году растянется на четыре дня – с 23 по 26 июля. В этом году упор сделан на подрастающее поколение, молодёжь.

– В Пскове не планируют возвращаться к практике перекрытия движения в центре ради Дня города.

– Новые деревья на улице Советской в Пскове посадят в октябре-ноябре.

– В конце июля – начале августа откроется проезд по отремонтированной стороне моста Александра Невского.

– Псков способен предложить конкурентоспособные зарплаты и жизнь дешевле, чем в столицах.

– Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове запустят в этом сезоне.

– Город растёт и развивается, поэтому увеличивается количество использованной воды и встаёт насущный вопрос с водоотведением. Горводоканал занимается проектной документацией на реконструкцию существующих сетей и строительство новых участков.

– Сквер Породнённых Городов в Пскове рассчитывают отремонтировать за федеральные средства. В начале августа станут известны результаты всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

– Инсталляция на Октябрьской площади в Пскове не стала причиной увеличения ДТП.

– В Пскове растёт число электромобилей, но ажиотажа у зарядок нет.

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Борис Елкин стал гостем эфира на радио «Серебряный дождь». Главное

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