Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой тела женщины
Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в Опочке тела женщины с признаками утопления. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В СУ СК России по Псковской области напомнили, что любой водоем – это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности, отмечают эксперты.
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Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой тела женщины