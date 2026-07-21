Памятный знак советским лётчикам открыли в Островском районе

17:49, 21 июля 2026, ПАИ

В деревне Боровские Островского района открыли памятный знак экипажу штурмовика Ил-2 – старшему лётчику, младшему лейтенанту Никифору Чернявскому и воздушному стрелку ефрейтору Николаю Попову. Церемония прошла в День освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в редакции газеты «Островские вести».

Участниками митинга стали ветераны, военнослужащие, представители администрации, молодёжных организаций и местные жители. Председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа Александр Обризан подчеркнул важность сохранения памяти о защитниках. Военный комиссар подполковник Алексей Долженко напомнил, что 7 июля 1944 года при штурме колонны вражеских танков экипаж совершил последний полёт. Лётчикам было 19 и 24 года.

Как рассказал директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Пётр Гринчук, в июне 2021 года неподалёку от деревни Боровские поисковый отряд «Поиск» обнаружил обломки штурмовика Ил-2, личное снаряжение и авиационное вооружение. В 2025 году специалистам удалось окончательно установить личности экипажа.

Право открыть памятный знак предоставили Александру Обризану и руководителю Центра добровольчества Снежане Клещенко. На счету поискового отряда «Поиск» – более трёх тысяч поднятых и захороненных с почестями бойцов.